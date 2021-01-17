Эстония требует немедленного освобождения Навального

”После задержания Навального в Москве, мы в совместном заявлении

министров иностранных дел трех стран Балтии выступаем с заявлением, в котором призываем к его немедленному освобождению. Если Навального не освободят немедленно, мы потребуем введения санкций ЕС", — заявил Рейнсалу.

Рейнсалу добавил в интервью Delfi, что крайне циничным является то, что власти, отравившие Навального, разворачивают против него репрессии.

”Эстония и ее союзники будут сопротивляться этому самым решительным образом”, — заверил министр.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис тоже говорит, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, передает ru.Delfi.lt.

"Задержание Навального совершенно неприемлемо. Мы требуем его немедленного освобождения. ЕС должен действовать быстро, и если он не будет освобожден, нам нужно рассмотреть вопрос введения ограничительных мер в ответ на этот ужасный шаг", — написал Ландсберг в Twitter.

Навальный вернулся в Москву из Германии в воскресенье вечером. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в Шереметьево.

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