Эстония тестирует цифровые паспорта иммунитета
Основатели важнейших стартапов Эстонии объединились, чтобы создать работающую систему, позволяющую сотрудникам быстрее вернуться на рабочие места после карантина, пишет DW.
Основатели важнейших стартапов Эстонии объединились, чтобы создать работающую систему, позволяющую сотрудникам быстрее вернуться на рабочие места после карантина, пишет DW.
Эстония одной из первых стран в мире начала испытания системы цифровых паспортов, собирающих результаты тестов на антитела к коронавирусу и позволяющих поделиться этими результатами с другими людьми. Об этом в среду, 20 мая, сообщило агентство Reuters. Паспорта были разработаны командой, в которую входят основатели успешных стартапов в области высоких технологий.
"Цифровой паспорт иммунитета нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжить нормальную жизнь, несмотря на пандемию", — заявил один из разработчиков системы и основатель компании Transferwise Таавет Хинрикус.
Паспорта планируется использовать для более безопасного возвращения сотрудников на свои рабочие места после карантина. Одними из первых их начали применять в сети отелей Radisson и в компании-производителе продуктов питания PRFoods.
"Мы ищем любую возможность, чтобы наши сотрудники снова работали, а клиенты снова ночевали в наших отелях", — заявил генеральный директор Radisson Blu Sky Hotel в Таллине Кайдо Ояперв.
Между тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неоднозначно относятся к подобного рода паспортам, так как пока точно не ясно, на какой период времени после выздоровления от коронавируса распространяется иммунитет.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Все футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список дополняется
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Когда Европа откроет границы, Швеции придется несладко — СМИ
Беременная 13-летняя школьница заявила о страшном