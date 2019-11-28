Эстония станет председателем Балтийской Ассамблеи

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сказал, что Балтийские государства связаны как никогда ранее. ”Наши вклады в международную, региональную безопасность и безопасность наших союзников начинаются с сознательного принятия на себя ответственности за защиту и развитие демократии и верховенства права. Учитывая наше недавнее прошлое, мы зачастую понимаем друг друга с полуслова. Наши государства — свободные и демократические. Наши языки и культуры — существуют на протяжении столетий. И мы — надежные партнеры нашим друзьям и союзникам”, — сказал Пыллуаас.

Спикер Рийгикогу добавил, что для обеспечения безопасности Балтийского региона необходимо укрепить оборонное сотрудничество между тремя странами и привлечь к нему союзников по НАТО, чтобы расширить их постоянное присутствие.

Председатель делегации Эстонии в БА Ааду Муст сказал, что традиции и взаимное доверие позволили ассамблее превратить эту форму сотрудничества в очень эффективный инструмент для достижения общих целей. ”Это сотрудничество стало плодом нашей общей истории, борьбы за восстановление независимости, скоординированных действий, мыслей и планов развития. Эти традиции существуют и по сей день”, — сказал Муст.