Эстония станет председателем Балтийской Ассамблеи

Сегодня делегация Эстонии в Балтийской Ассамблее направится в Ригу, чтобы принять участие в 38-й сессии организации. Завтра вечером Эстония станет председателем БА на следующий год. Председательство в Балтийской Ассамблее осуществляется на основе ротации и длится один год.
Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сказал, что Балтийские государства связаны как никогда ранее. ”Наши вклады в международную, региональную безопасность и безопасность наших союзников начинаются с сознательного принятия на себя ответственности за защиту и развитие демократии и верховенства права. Учитывая наше недавнее прошлое, мы зачастую понимаем друг друга с полуслова. Наши государства — свободные и демократические. Наши языки и культуры — существуют на протяжении столетий. И мы — надежные партнеры нашим друзьям и союзникам”, — сказал Пыллуаас.
Спикер Рийгикогу добавил, что для обеспечения безопасности Балтийского региона необходимо укрепить оборонное сотрудничество между тремя странами и привлечь к нему союзников по НАТО, чтобы расширить их постоянное присутствие.
Председатель делегации Эстонии в БА Ааду Муст сказал, что традиции и взаимное доверие позволили ассамблее превратить эту форму сотрудничества в очень эффективный инструмент для достижения общих целей. ”Это сотрудничество стало плодом нашей общей истории, борьбы за восстановление независимости, скоординированных действий, мыслей и планов развития. Эти традиции существуют и по сей день”, — сказал Муст.
Завтра председательство в ассамблее перейдет от Латвии к Эстонии и Ааду Муст станет президентом организации. ”Хочу поблагодарить действующего президента Яниса Вуцанса за большую работу, проделанную с душой. Продолжить начатую под его руководством работу — большая честь”, — отметил Муст.
38-я сессия Балтийской Ассамблеи и 25-е заседание Балтийского совета пройдут 29 ноября. В ходе заседания будет представлен отчет о председательстве Латвии. Также планируется обсудить проект Rail Baltica, развитие энергетического рынка, перспективу использования водорода и высшее образование в Балтийских странах. Будет принята резолюция БА и заключительный документ 38-й сессии. Также будет подписано совместное заявление Балтийского совета.
Сегодня вечером состоится церемония награждения Балтийской Ассамблеи, на которой премия по литературе будет торжественно вручена Леэло Тунгал.
Балтийская Ассамблея — это совещательный орган по сотрудничеству между парламентами трех Балтийских стран, где решаются вопросы, представляющие интерес для всех сторон. Эстонию на Балтийской Ассамблее представляет делегация Рийгикогу, в которую входит 12 человек.
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