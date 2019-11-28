Эстония станет председателем Балтийской Ассамблеи

Завтра председательство в ассамблее перейдет от Латвии к Эстонии и Ааду Муст станет президентом организации. ”Хочу поблагодарить действующего президента Яниса Вуцанса за большую работу, проделанную с душой. Продолжить начатую под его руководством работу — большая честь”, — отметил Муст.
38-я сессия Балтийской Ассамблеи и 25-е заседание Балтийского совета пройдут 29 ноября. В ходе заседания будет представлен отчет о председательстве Латвии. Также планируется обсудить проект Rail Baltica, развитие энергетического рынка, перспективу использования водорода и высшее образование в Балтийских странах. Будет принята резолюция БА и заключительный документ 38-й сессии. Также будет подписано совместное заявление Балтийского совета.
Сегодня вечером состоится церемония награждения Балтийской Ассамблеи, на которой премия по литературе будет торжественно вручена Леэло Тунгал.
Балтийская Ассамблея — это совещательный орган по сотрудничеству между парламентами трех Балтийских стран, где решаются вопросы, представляющие интерес для всех сторон. Эстонию на Балтийской Ассамблее представляет делегация Рийгикогу, в которую входит 12 человек.
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