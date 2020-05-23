23.05.2020, 17:06

Эстония, США, Великобритания и Украина бойкотировали встречу Совбеза ООН по Крыму

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Эстония, США, Великобритания и Украина бойкотировали встречу Совбеза ООН по Крыму
Foto: Luiz Rampelotto, ZUMAPRESS.com

Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия. Об этом сообщило российское постпредство, пишут РИА-Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу аргументировал это тем, что по сути Россия хотела на этой встрече легализовать оккупацию Крыма.

По словам министра, Эстония как председатель Совета безопасности ООН выразила протест по поводу организованной Россией встречи и призвала присоединиться к нему остальные страны. Так, мероприятие бойкотировали Великобритания, США и Украина.

”В трактовке России Крым является частью РФ. Целью организованной ими встречи было по сути легализовать оккупацию Крыма”, — сказал Рейнсалу.

Российские представители заявили, что это пренебрежение к жителям Крыма

"Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей "формуле Арриа" 21 мая (хотя мы от заседания 6 марта не уклонялись). Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму", — говорится в заявлении российское постпредства.

Российские дипломаты отмечают, что представители Великобритании, США и Эстонии также "не почтили своим присутствием" эту встречу и, таким образом, не только нарушили сложившуюся в Совбезе практику их проведения, "но и продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся".

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