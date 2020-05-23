Эстония, США, Великобритания и Украина бойкотировали встречу Совбеза ООН по Крыму

По словам министра, Эстония как председатель Совета безопасности ООН выразила протест по поводу организованной Россией встречи и призвала присоединиться к нему остальные страны. Так, мероприятие бойкотировали Великобритания, США и Украина.

”В трактовке России Крым является частью РФ. Целью организованной ими встречи было по сути легализовать оккупацию Крыма”, — сказал Рейнсалу.

Российские представители заявили, что это пренебрежение к жителям Крыма

"Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей "формуле Арриа" 21 мая (хотя мы от заседания 6 марта не уклонялись). Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму", — говорится в заявлении российское постпредства.

Российские дипломаты отмечают, что представители Великобритании, США и Эстонии также "не почтили своим присутствием" эту встречу и, таким образом, не только нарушили сложившуюся в Совбезе практику их проведения, "но и продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся".