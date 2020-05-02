Эстония смягчает ограничения по COVID-19, в России приготовились их ужесточить

Премьер-министр Юри Ратас сообщил в своем Facebook, что с сегодняшнего дня разрешены тренировки на открытом воздухе.

спортивные и физкультурные мероприятия, если они проводятся на открытом воздухе и в них не принимают участие более 10 человек одновременно, участники соблюдают правило 2+2 и использование дезинфицирующих средств гарантируется;

тренажерные залы на открытом воздухе, если их владельцы обеспечивают влажную чистку тренажера хотя бы раз в день.



Посещение спортзалов, тренажерных залов, саун, спа, спортивных клубов, аквапарков и бассейнов, предназначенных для общего пользования, а также другие спортивные и физкультурные мероприятия, включая соревнования, запрещены. Это связано с тем, что ученые и врачи считают, что в их случае риск заражения коронавирусом выше.

Однако в соседней стране, а именно в Москве дела обстоят иначе. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовности ужесточить режим ограничений, если этого потребует ситуация. Об этом он заявил в эфире программы ”Опасный вирус 4” на телеканале ”Россия 1”.

Основным инструментом для ужесточения мер станет сокращение выдачи цифровых пропусков. ”Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем их выдачи. Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними”, — подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что послаблений не будет до тех пор, пока есть рост заболеваний, пишет "Лента". Он отметил, что в противном случае система здравоохранения Москвы испытает слишком большую нагрузку.

За последние сутки в России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Наибольшее число новых заразившихся — в Москве (5358), Московской области (807) и Санкт-Петербурге (323).

В Эстонии же за последние сутки было проанализировано 697 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,7 %, т.е. 5 тестов показали позитивный результат.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!