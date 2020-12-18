Эстония, Швеция и Финляндия получат указание возобновить расследование гибели парома Estonia

Насколько известно, в течение сегодняшнего дня должна поступить и официальная информация, в том числе относительно методов, которые будут использоваться при возобновлении расследования.

Ранее стало известно, что большая часть эстонцев и шведов хотят, чтобы правительства двух стран организовали новые погружения к месту гибели парома ”Estonia”. Об этом говорят данные анализа Eesti Päevaleht и национального телерадиовещания Швеции SVT.

В Эстонии за новое погружение выступило 56% респондентов. Если к этой цифре добавить людей, высказавшихся за исследования останков иными способами, то она вырастет до 73%. Лишь один житель Эстонии из восьми не видит необходимости в возобновлении расследования.

В Швеции за новое погружение выступило 64% опрошенных. Каждый пятый житель страны считает, что можно обойтись и без нового расследования.

Примечательно, что как в Эстонии, так и Швеции, за новое расследование активнее выступают мужчины и более молодые люди.