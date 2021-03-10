Эстония решила не использовать одну партию вакцины AstraZeneca на время расследования

Австрийские власти в воскресенье сообщили, что приостанавливают использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случай смерти одного человека и заболевания у второго.

49-летняя женщина умерла от проблем со свертыванием крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, но она уже поправляется, передало в понедельник агентство Reuters. "Сейчас нет доказательств связи этих случаев с вакциной", — заявили в Лекарственном департаменте Австрии.

"Мы собрали информацию, у кого сколько вакцины осталось. Большинство ее уже использовало. Пока не будет завершено расследование, вакцину (оставшуюся — прим. ред.) использовать не будут", — сказала заместитель директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Расследование причин смерти скончавшегося на прошлой неделе 31-летнего спасателя еще продолжается. "Нам известно, что случай не связан с австрийской партией", — подчеркнула Хярма.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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