Эстония разрешает работу по ту сторону границы и на латвийском направлении

Сейчас ежедневно ходить на работу через границу могут только жители приграничных самоуправлений Эстонии и Латвии. Благодаря изменениям, ходить на работу в соседнюю страну можно будет вне зависимости от региона проживания. Пересекать границу могут только люди, не имеющие симптомов заболевания.

Целью изменений является смягчение влияния ограничений на передвижение на повседневную жизнь людей и экономическую деятельность предприятий.

Владельцы средств массовой информации должны опубликовать это распоряжение немедленно, в неизменном виде и бесплатно. На этот счет будет выслано официальное уведомление.

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