Эстония разрешает работу по ту сторону границы и на латвийском направлении

Руководящий чрезвычайным положением премьер-министр Юри Ратас утвердил постановление, которое смягчает ограничения на передвижение между Эстонией и Латвией.
Сейчас ежедневно ходить на работу через границу могут только жители приграничных самоуправлений Эстонии и Латвии. Благодаря изменениям, ходить на работу в соседнюю страну можно будет вне зависимости от региона проживания. Пересекать границу могут только люди, не имеющие симптомов заболевания.
Целью изменений является смягчение влияния ограничений на передвижение на повседневную жизнь людей и экономическую деятельность предприятий.
Владельцы средств массовой информации должны опубликовать это распоряжение немедленно, в неизменном виде и бесплатно. На этот счет будет выслано официальное уведомление.
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