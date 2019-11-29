"Эстония разделена на два лагеря — это очень опасно": Раймонд Кальюлайд о желании EKRE создать вертикаль власти

Раймонд, в своей статье для Eesti Päevaleht вы написали, что Эстония сейчас разделена на два лагеря. На какие именно?

1. Сторонники партии EKRE. И люди, которые, может быть, не поддерживают политиков EKRE, но придерживаются их мировоззрения. Якобы у нас в стране, в европейских организациях большой кризис. Государство не выполняет свои функции. Судебная система не работает, прокуратура неэффективна. И нам нужно начинать все с нуля. Все, что было построено в Европе после Второй мировой войны и в Эстонии за последние 30 лет — все нужно сломать и начать заново.

2. Люди, которые согласны, что жизнь меняется, общество развивается, нужны конкретные реформы, но они не считают, что это нужно делать с помощью кувалды и бульдозера.

Про две разные Эстонии социологи говорили уже 15 лет назад. Но сейчас — это заметно, как никогда. Два лагеря все меньше и меньше обращают внимание друг на друга. Это не лучший вектор развития для маленькой Эстонии.