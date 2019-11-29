"Эстония разделена на два лагеря — это очень опасно": Раймонд Кальюлайд о желании EKRE создать вертикаль власти

Какие у них окончательные цели, мы не знаем. Чего они хотят добиться, тоже не знаем. Хороший пример — ситуация в Венгрии и Польше. Согласно тамошний идеологии, ценности либеральной демократии вредны для общества. Они стараются перейти на новую модель государственности — модель управляемой демократии, а у такой ”демократии” много общего с авторитарным режимом. Возможно, EKRE пытается создать ситуацию, где власть будет полностью вертикальна. Где политики контролируют все, что происходит в стране во всех сферах: в судах, в СМИ, в бизнесе и так далее. Как показывает история, это ведет к стагнации общества. Талантливые люди не хотят работать в таких странах.
Данные движения несут урон экономике, не стоит забывать об этом. Не совсем свободное общество замедляет рост экономики. Мы станет отставать от других стран, наши люди будут меньше зарабатывать, пенсии станут меньше.
Если распадется коалиция и EKRE уйдет из правительства, все то, о чем вы говорите, нас не ожидает?
Я понимаю, когда люди говорят: иногда нужно дать популистам власть, пусть они покажут свою беспомощность, тогда люди в них разочаруются. Это интересная теория, но неправильная. Когда правые популисты приходят к власти, они успевают много разрушить. Конечно, первый шаг на политическом уровне — избавиться от популистов в правительстве. Но этого недостаточно. Нужно понять, почему так получилось. Из-за чего так быстро выросла поддержка правых популистов в Эстонии. Я уверен, что мы справимся с этим.
Тут два момента. Первый — экономический. Нужно уменьшить экономическое неравенство в нашей стране. Второе — нужно понять, как работают алгоритмы социальных сетей. Мы видим, что везде, где политики используют Facebook, растет поддержка популистов. Об этом долго можно говорить, но если кратко: раньше у нас было одно информационное пространство — все смотрели примерно одни передачи, слушали несколько радиостанций, читали несколько газет. А теперь мы не знаем, какую информацию получает наш сосед. Не знаем, что ему говорят об Эстонии и Европе. Сегодня алгоритмы соцсетей предлагают каждому человеку именно те новости, которые ему интересны.
Технологическая революция произошла так быстро, что политики и государства не успели отреагировать на нее. Facebook практически не регулируется законами в Европе. Об этом нужно серьезно задуматься, все больше и больше нами управляют алгоритмы и искусственный интеллект.
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