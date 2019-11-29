29.11.2019, 08:40

"Эстония разделена на два лагеря — это очень опасно": Раймонд Кальюлайд о желании EKRE создать вертикаль власти

 (64)
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST 40
Raimond Kaljulaid
Raimond KaljulaidFoto: Madis Veltman

Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) в интервью RusDelfi заявил, что такого раскола в эстонском обществе как сейчас, до этого еще не было. Также он отметил, что нужно обратить внимание на алгоритмы социальных сетей — так как они, по его мнению, способствуют поддержке популистов.

Раймонд, в своей статье для Eesti Päevaleht вы написали, что Эстония сейчас разделена на два лагеря. На какие именно?

1. Сторонники партии EKRE. И люди, которые, может быть, не поддерживают политиков EKRE, но придерживаются их мировоззрения. Якобы у нас в стране, в европейских организациях большой кризис. Государство не выполняет свои функции. Судебная система не работает, прокуратура неэффективна. И нам нужно начинать все с нуля. Все, что было построено в Европе после Второй мировой войны и в Эстонии за последние 30 лет — все нужно сломать и начать заново.

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2. Люди, которые согласны, что жизнь меняется, общество развивается, нужны конкретные реформы, но они не считают, что это нужно делать с помощью кувалды и бульдозера.

Про две разные Эстонии социологи говорили уже 15 лет назад. Но сейчас — это заметно, как никогда. Два лагеря все меньше и меньше обращают внимание друг на друга. Это не лучший вектор развития для маленькой Эстонии.

А что в этом плохого? Когда есть плюрализм мнений, это же хорошо. В США есть демократы и республиканцы, в Великобритании консерваторы и лейбористы.

С одной стороны, верно. Разные взгляды — это хорошо. Когда все думают одинаково — это опасно, ни к чему хорошему не приведет.

Мы можем прийти к ситуации, когда раскол в обществе станет настолько большим, что найти консенсус будет почти невозможно. И в результате политические лагеря будут настолько разобщены, что они не смогут воспринимать какие-либо аргументы, а будут просто ненавидеть своих оппонентов. Также эти политики начнут говорить своим избирателям, чтобы они ненавидели сторонников других партий. Это уже будет не демократический плюрализм как на Западе, а скорее ситуация в Испании после гражданской войны в 30-е годы (Ко власти пришел Франсиско Франко, установив в стране правый авторитарный режим — прим.ред.). Это крайне опасно.

Мы уже с этим столкнулись?

Мы быстро движемся в эту сторону. Мне сейчас трудно представить, как остановить это движение. Ни одна, ни другая сторона не готова сделать шаг назад. Особенно меня волнуют последствия. Под властью EKRE cейчас пять министерств. Два из них — внутренних дел и финансов — очень важны для государственного аппарата.

Политики Консервативной партии разрушают государственные структуры. Летом они пытались уволить главу полиции Эльмара Вахера, они блокировали назначение генерального прокурора Лавли Перлинг, они убеждают своих сторонников, что все СМИ, даже государственные, действуют против интересов эстонского народа и эстонского государства.

Зачем им это?

Какие у них окончательные цели, мы не знаем. Чего они хотят добиться, тоже не знаем. Хороший пример — ситуация в Венгрии и Польше. Согласно тамошний идеологии, ценности либеральной демократии вредны для общества. Они стараются перейти на новую модель государственности — модель управляемой демократии, а у такой ”демократии” много общего с авторитарным режимом. Возможно, EKRE пытается создать ситуацию, где власть будет полностью вертикальна. Где политики контролируют все, что происходит в стране во всех сферах: в судах, в СМИ, в бизнесе и так далее. Как показывает история, это ведет к стагнации общества. Талантливые люди не хотят работать в таких странах.

Данные движения несут урон экономике, не стоит забывать об этом. Не совсем свободное общество замедляет рост экономики. Мы станет отставать от других стран, наши люди будут меньше зарабатывать, пенсии станут меньше.

Если распадется коалиция и EKRE уйдет из правительства, все то, о чем вы говорите, нас не ожидает?

Я понимаю, когда люди говорят: иногда нужно дать популистам власть, пусть они покажут свою беспомощность, тогда люди в них разочаруются. Это интересная теория, но неправильная. Когда правые популисты приходят к власти, они успевают много разрушить. Конечно, первый шаг на политическом уровне — избавиться от популистов в правительстве. Но этого недостаточно. Нужно понять, почему так получилось. Из-за чего так быстро выросла поддержка правых популистов в Эстонии. Я уверен, что мы справимся с этим.

Тут два момента. Первый — экономический. Нужно уменьшить экономическое неравенство в нашей стране. Второе — нужно понять, как работают алгоритмы социальных сетей. Мы видим, что везде, где политики используют Facebook, растет поддержка популистов. Об этом долго можно говорить, но если кратко: раньше у нас было одно информационное пространство — все смотрели примерно одни передачи, слушали несколько радиостанций, читали несколько газет. А теперь мы не знаем, какую информацию получает наш сосед. Не знаем, что ему говорят об Эстонии и Европе. Сегодня алгоритмы соцсетей предлагают каждому человеку именно те новости, которые ему интересны.

Технологическая революция произошла так быстро, что политики и государства не успели отреагировать на нее. Facebook практически не регулируется законами в Европе. Об этом нужно серьезно задуматься, все больше и больше нами управляют алгоритмы и искусственный интеллект.

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