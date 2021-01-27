Эстония рассматривает возможность закупки сверхдорогих лекарств от COVID-19

"Экспертной группе теперь надо оценить — является ли целесообразной закупка этого лекарства, и если да, то в каком количестве его заказывать", — сообщил главный специалист отдела экстренной медицины Департамента здоровья Андрас Баньяз (Andras Banyasz).

У медикамента Regeneroni-Roche нет еще разрешения на продажу в ЕС. По оценке представителя эстонского департамента, разрешение может быть получено в апреле или мае.

На выходных Германии сообщила, что первой в ЕС закупит подобное лекарство. Предварительный заказ составляет 200 000 доз (на 400 млн евро). В отличие от вакцины препарат предназначен не для предотвращения заражения, а для помощи уже заболевшим людям.

"Лекарство вводится одноразово и может быть полезно тем пациентам, у которых высокий риск тяжелого протекания коронавирусной инфекции", — пояснил советник Департамента лекарственных средств Алар Ирс.

"Оно может помочь пациентам, у которых с момента инфицирования или появления симптомов прошло мало времени, до семи дней. Эстония взвешивает возможность участия в совместной закупке", — добавил Ирс.

Согласно исследованиям, использование препарата из моноклональных антител снижает потребность в госпитализации в три раза. Прежде всего медикамент предназначен группам риска: COVID-пациентам с избыточным весом, инфицированным в возрасте 65+, а также страдающим рядом хронических заболеваний.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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