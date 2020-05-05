Эстония призвала страны Евросоюза инвестировать в детей

”Старение наших обществ неизбежно и оно вызвано главным образом ожидаемым увеличением продолжительности жизни, которого мы добились благодаря в первую очередь значительному прогрессу в сфере здоровья и безопасности. Это, несомненно, успех. В Европейском союзе необходимо четко представлять, что даже иммиграция не может смягчить последствия старения населения, хотя в краткосрочной перспективе такая иллюзия может возникнуть. Эстонский опыт показал, что в долгосрочной перспективе иммиграция даже усугубляет старение населения, так как и новопоселенцы стареют”, — сказала Солман.

Министр народонаселения в то же время подчеркнула важность формирования поддерживающей рождаемость семейной политики в деле предотвращения сокращения населения и призвала страны, входящие в ЕС, приложить со своей стороны усилия: ”Мы призываем страны Евросоюза проанализировать свою семейную политику и найти возможность предотвратить негативное влияние пандемии на рождаемость и дать семьям с детьми уверенность в завтрашнем дне. Инвестировать в детей — это самое выгодное вложение средств. Только достижение достаточного уровня рождаемости позволит остановить сокращение населения”.

Министры обсуждали на видеоконференции две главных темы — демографические проблемы, в первую очередь в связи с пандемией COVID-19 и выходом из нее, и меры в социальной сфере и на рынке труда, которые обеспечили бы восстановление экономики. Солман на встрече представляла и министра социальных дел Танеля Кийка.

По словам министра народонаселения, согласно прогнозам, связанный со старением населения Эстонии переходный период продлится до 2060 года. ”До тех пор мы должны понемногу, шаг за шагом, приспосабливаться к возрастной структуре будущего. В новой демографической ситуации самыми важными методами обеспечения самодостаточного роста являются непрерывное образование и развитие навыков, рост производительности труда, более широкое вовлечение недостаточно представленных групп общества в рынок труда и прорыв в дигитализации, необходимость в котором особенно убедительно проявилась в условиях пандемии”, — сказала Солман в своём выступлении.