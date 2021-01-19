Эстония призвала ЕС оказать на Россию дополнительное давление из-за Навального

Соответствующее обращение они направили в понедельник Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозефу Боррелю, пишет RusERR со ссылкой на МИД Эстонии.

В обращении министры высказывают главе европейской дипломатии благодарность за быстрое реагирование и скоординированное совместное заявление ЕС в связи с действиями российских властей в отношении Навального, а также призывают принять дополнительные дипломатические меры для оказания на Россию давления с целью добиться освобождения задержанного оппозиционера.

Министры предложили поднять этот вопрос на встрече глав МИД стран-членов ЕС на следующей неделе, на которой, по их мнению, можно было бы также обсудить возможность введения дополнительных санкций.

Кроме того, министры иностранных дел стран Балтии рекомендуют Боррелю обдумать возможность отмены запланированного на февраль визита в Москву, если задержание Навального и ограничение его прав продолжатся.

Больше новостей о возвращении Навального читайте ЗДЕСЬ.

Репортаж из Внуково от корреспондента RusDelfi — ЗДЕСЬ.