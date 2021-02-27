Эстония присоединяется к Конвенции Фаро, подчеркивающей ценность культурного наследия как ресурса

”Присоединяясь к Конвенции, Эстония подтверждает, что культурное наследие играет важную роль в современном обществе и что Эстония следует международным принципам при формировании политики в области наследия”, — заявила министр культуры Аннели Отт. ”Культурное наследие — это ресурс, который по мере использования только множится”, — добавила Отт.

Конвенция Фаро — это международное соглашение, отражающее новый подход к культурному наследию. В отличие от других конвенций, ее основной идеей является не сохранение наследия, а ценность, которую люди видят в наследии. В тексте подчеркивается, что культурное наследие является ценным ресурсом для общества, поскольку помимо культурного имеет экологическое, экономическое и социальное измерение. В контексте конвенции важно также, что культурное наследие способствует повышению качества жизни людей, разнообразит жизненную среду, является источником творческого вдохновения и одним из компонентов устойчивого развития.

Вторая основная идея Конвенции — это право каждого на участие в культурном наследии, и, следовательно, ответственность перед культурным наследием является как индивидуальной, так и коллективной.

Рамочная конвенция не налагает на государство конкретных связующих обязательств, а представляет собой набор принципов. Страны могут самостоятельно выбирать способ, наиболее соответствующий их законам, принципам и практике.

Конвенция была открыта для подписания в Фаро, Португалия, 27 октября 2005 года и вступила в силу на международном уровне 1 июня 2011 года. Конвенцию Фаро ратифицировали 20 государств-членов Совета Европы. Еще шесть стран подписали, но не ратифицировали Конвенцию. В отношении Эстонии конвенция вступит в силу по прошествии трех месяцев после даты передачи документа о присоединении на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.