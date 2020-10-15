Эстония присоединяется к централизованной закупке второй вакцины от COVID-19

Европейская комиссия к настоящему моменту подписала предварительные договоры на поставку вакцины от AstraZeneca и Sanofi-GSK. К договору с AstraZeneca присоединились все страны ЕС, в том числе и Эстония.
"Для снижения рисков нам будет правильно присоединиться к предварительным договорам на покупку вакцин от различных производителей, чтобы безопасные и эффективные вакцины как можно быстрее дошли до жителей Эстонии. Поэтому мы решили присоединиться помимо договора с с AstraZeneca также к подписываемому договору с производителем Pharmaceutica NV", - сообщил министр социальных дел Танель Кийк.
"Этим договором мы просим для Эстонии вакцину для 300 000 человек, что позволит покрыть потребности групп риска. Когда обе вакцины прибудут в Эстонию, мы сможем вакцинировать почти 70% жителей Эстонии", - отметил министр.
Цена вакцины и стоимость договоров пока не разглашаются, так как с частью производителей вакцин еще продолжаются переговоры.
Компании AstraZeneca и BioNTech/Pfizer обещали выйти на рынок со своими вакцинами к концу 2020 года. Janssen Pharmaceutica NV (Johnson&Johnson), Curevac, Moderna и Novavax - в первой половине 2021 года. Sanofi планирует поставить свою вакцину к концу 2021 года.
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