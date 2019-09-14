Эстония присоединилась к Всемирной декларации рака

"Это хорошее продолжение уже проделанной работы, которая заверяет нас и весь мир в нашей серьезной приверженности борьбе с раком. Наши люди являются величайшим достоянием нашей страны, а здоровье человека является важнейшей предпосылкой развития государства", — написал Ратас в своем Facebook.

По его словам, правительство из года в год увеличивает финансирование борьбы с раком и собирается обсудить следующие возможности улучшения профилактики рака этой осенью.

"От всего сердца благодарю всех, кто делает все возможное, чтобы предотвратить рак, а также поддерживать тех, кто уже болен, в том числе Eesti Vähiliit — Elujõu Liit и UICC — Union for International Cancer Control", — сказал Ратас.