Эстония присоединилась к Всемирной декларации рака
Как сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, Эстония присоединилась к Всемирной декларации рака
Как сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, Эстония присоединилась к Всемирной декларации рака
"Это хорошее продолжение уже проделанной работы, которая заверяет нас и весь мир в нашей серьезной приверженности борьбе с раком. Наши люди являются величайшим достоянием нашей страны, а здоровье человека является важнейшей предпосылкой развития государства", — написал Ратас в своем Facebook.
По его словам, правительство из года в год увеличивает финансирование борьбы с раком и собирается обсудить следующие возможности улучшения профилактики рака этой осенью.
"От всего сердца благодарю всех, кто делает все возможное, чтобы предотвратить рак, а также поддерживать тех, кто уже болен, в том числе Eesti Vähiliit — Elujõu Liit и UICC — Union for International Cancer Control", — сказал Ратас.
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