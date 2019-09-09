Эстония принимает участие в конференции по космосу. Она посвящена изменениям в сфере космоса в Европе

”На пленарном заседании встретятся представители парламентов разных государств, чтобы чтобы совместно обсудить ситуацию в сфере космоса и заняться поиском сопряженных с этой темой проблем. Результаты обсуждения будут рассмотрены на встрече министров ”Космос 19+” в рамках совета Европейского космического агентства”, — отметил Тамм. Он сообщил, что в сфере космоса Эстония хотела бы видеть тесное и жизнестойкое сотрудничество между государствами Европы.

”Наше государство также может внести свой вклад в развитие данной сферы. Мы получили известность благодаря электронным услугам и обеспечению кибербезопасности. Эти принципы можно применить и в космическом секторе. Например, шифрование данных можно использоваться в космических технологиях для обеспечения кибербезопасности”, — отметил Тамм.

В этом году председателем EISC является Германия. Эстония была председателем в 2017 году.