Эстония принимает участие в конференции по космосу. Она посвящена изменениям в сфере космоса в Европе

Сегодня и завтра председатель делегации Эстонии в Европейской межпарламентской конференции по космосу (EISC) Райво Тамм примет участие в пленарном заседании, которое пройдет в Берлине. Конференция посвящена изменениям в сфере космоса в Европе. Участники также займутся поиском решений для проблем, связанных с космосом.
”На пленарном заседании встретятся представители парламентов разных государств, чтобы чтобы совместно обсудить ситуацию в сфере космоса и заняться поиском сопряженных с этой темой проблем. Результаты обсуждения будут рассмотрены на встрече министров ”Космос 19+” в рамках совета Европейского космического агентства”, — отметил Тамм. Он сообщил, что в сфере космоса Эстония хотела бы видеть тесное и жизнестойкое сотрудничество между государствами Европы.
”Наше государство также может внести свой вклад в развитие данной сферы. Мы получили известность благодаря электронным услугам и обеспечению кибербезопасности. Эти принципы можно применить и в космическом секторе. Например, шифрование данных можно использоваться в космических технологиях для обеспечения кибербезопасности”, — отметил Тамм.
В этом году председателем EISC является Германия. Эстония была председателем в 2017 году.
Европейская межпарламентская конференция по космосу (European Interparliamentary Space Conference (EISC)) была основана в 1999 году. Полноценными членами конференции могут быть национальные парламенты ЕС и государств-членов Европейского космического агентства, в которых существует специальный парламентский орган по вопросам космоса. Организация состоит из 12 полноценных членов и одного ассоциированного члена.
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