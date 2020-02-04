Эстония прекратила выдачу туристических виз в Китае и сократила состав посольства

Единственный, по данным министерства, живущий в провинции Хубэй, которая находится в эпицентре вспышки короновируса, эстонец был вывезен во Францию и находится там в карантине: "На прошлой неделе Франция активировала механизм гражданской защиты на фоне ситуации с коронавирусом и начала крупномасштабную операцию по возвращению граждан ЕС из этой провинции. Были организованы два перелета — 31 января и 1 февраля. На втором самолете были вывезены 199 человек из 17 стран ЕС, в том числе и единственный, по нашим данным, гражданин Эстонии, который находился в этой провинции. Он успешно добрался до Франции, ему нужно провести там 14 дней в карантине".

Всего, по данным МИД, в Китае в краткосрочных поездках находятся 18 граждан Эстонии, еще 78 живут там постоянно: МИД призывает всех находящихся в Китае жителей Эстонии зарегистрироваться на странице ведомства в интернете, чтобы была возможность сообщать им необходимую информацию, а также рекомендует избегать поездок в Китай, а особенно в провинцию Хубэй.