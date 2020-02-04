04.02.2020, 17:10

Эстония прекратила выдачу туристических виз в Китае и сократила состав посольства


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Эстония прекратила выдачу туристических виз в Китае и сократила состав посольства
Reuters

Из-за эпидемии коронавируса Эстония прекратила выдачу туристических виз китайцам, сократила состав посольства и вывезет из Пекина членов семей дипломатов, передает rus.err.ee.

"Мы приняли решение, что члены семей дипломатов из Пекина будут перевезены в Эстонию. Также мы уменьшили число работающих в посольстве людей. При этом будут продолжать оказывать консульскую помощь гражданам Эстонии", — сообщил ERR министр иностранных дел Урмас Рейнсалу b добавил, что посольство в Пекине продолжает работу.

По словам Рейнсалу, Эстония решила, что сейчас в Пекине не занимаются оформлением туристических виз в Эстонию: "Мы предупредили эстонские турфирмы. И Китай в свою очередь сообщил, что сейчас не принимает группы туристов".

Единственный, по данным министерства, живущий в провинции Хубэй, которая находится в эпицентре вспышки короновируса, эстонец был вывезен во Францию и находится там в карантине: "На прошлой неделе Франция активировала механизм гражданской защиты на фоне ситуации с коронавирусом и начала крупномасштабную операцию по возвращению граждан ЕС из этой провинции. Были организованы два перелета — 31 января и 1 февраля. На втором самолете были вывезены 199 человек из 17 стран ЕС, в том числе и единственный, по нашим данным, гражданин Эстонии, который находился в этой провинции. Он успешно добрался до Франции, ему нужно провести там 14 дней в карантине".

Всего, по данным МИД, в Китае в краткосрочных поездках находятся 18 граждан Эстонии, еще 78 живут там постоянно: МИД призывает всех находящихся в Китае жителей Эстонии зарегистрироваться на странице ведомства в интернете, чтобы была возможность сообщать им необходимую информацию, а также рекомендует избегать поездок в Китай, а особенно в провинцию Хубэй.

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