Эстония предложила Евросоюзу унифицировать кризисные меры по борьбе с коронавирусом
Эстония сделала в Совете Европейского союза предложение об унификации мер, связанных с пандемией коронавируса.
Эстония сделала в Совете Европейского союза предложение об унификации мер, связанных с пандемией коронавируса.
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Эстония поддерживает единые критерии и возможность заменять закрытие границ и ограничения в передвижении более мягкими мерами.
"Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы избежать полного закрытия границ и по возможности использовать другие, совместно оговоренные меря для обуздания распространения болезни", — отметил Рейнсалу.
Эстония также предлагает внедрить систему более раннего предупреждения о вводимых ограничениях, применять добровольное тестирование, чтобы у людей была возможность поскорее выходить на работу.
"Самое важное — договориться о координации между странами-членами ЕС как в проведении тестов, так и в оповещении о применении новых мер", — сказал Рейнсалу.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России
55-летняя женщина умерла во время любовных утех
В Италии затонула яхта с казахстанскими туристами