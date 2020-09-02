Эстония предложила Евросоюзу унифицировать кризисные меры по борьбе с коронавирусом

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, Эстония поддерживает единые критерии и возможность заменять закрытие границ и ограничения в передвижении более мягкими мерами.

"Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы избежать полного закрытия границ и по возможности использовать другие, совместно оговоренные меря для обуздания распространения болезни", — отметил Рейнсалу.

Эстония также предлагает внедрить систему более раннего предупреждения о вводимых ограничениях, применять добровольное тестирование, чтобы у людей была возможность поскорее выходить на работу.

"Самое важное — договориться о координации между странами-членами ЕС как в проведении тестов, так и в оповещении о применении новых мер", — сказал Рейнсалу.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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