Эстония празднует столетнюю годовщину выборов в Учредительное собрание

Старейший член XIV созыва Рийгикогу Энн Ээсмаа призывает всех жителей этих мест принять участие в праздничных мероприятиях. ”Вспомним с благодарностью деятельность тех 120 мужчин и женщин, которые заложили основу нашего государства и приняли первую Конституцию Эстонской Республики”, — сказал Ээсмаа.

Мероприятия проходят во всех местах рождения членов Учредительного собрания. В них принимает участие 49 местных самоуправлений. Места рождения 120 членов Учредительного собрания нанесены на карту, с которой можно ознакомиться на странице EV100.

Более подробная информация доступна по информационным каналам местных самоуправлений.

Выборы в Учредительное собрание состоялись 5–7 апреля 1919 года по всей Эстонии на основе общего и единообразного права голоса в виде тайного голосования по принципу пропорциональности. Право голоса имели все граждане возрастом не менее 20 лет.

Задачей Учредительного собрания было заложить основы Эстонского государства, принять Конституцию и Закон о земле. Собрание действовало в качестве законодательного органа и народного представительства Эстонии с 23 апреля 1919 г. по 20 декабря 1920 г.