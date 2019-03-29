Эстония празднует 15-летие вступления в НАТО

Сегодня исполняется 15 лет со вступления Эстонии в НАТО, что дало Эстонии беспрецедентную гарантию безопасности благодаря тесному оборонному сотрудничеству с 28 союзниками, сообщает Коммуникационное бюро правительства.
Премьер-министр Юри Ратас сказал, что день вступления в НАТО можно считать днем наших союзников. ”Сорок лет мы были вынуждены смотреть на защищенный щитом НАТО мир, как на желанный и недоступный. 2004 год, когда мы вместе с несколькими другими странами стали членами НАТО и Европейского союза, стал моментом большого воссоединения”.
”В этот день 15 лет назад Леннарт Мери, поднимая в своем дворе флаг НАТО, сказал, что Эстония больше никогда не будет одна. Эти слова соответствуют действительности. Их подтверждает ежедневная поддержка нашей независимости союзниками. Только за прошлый год в Эстонии побывало почти десять тысяч военнослужащих из государств-союзников”, — подчеркнул Ратас.
По словам министра обороны Юри Луйка, статья 5 основополагающего договора НАТО дала Эстонии мощнейшую в мире гарантию безопасности, в соответствии с которой нападение на нас приравнивается к нападению на все государства-члены альянса. ”Наше членство было достигнуто в результате многолетней тяжелой работы политиков и государственных чиновников. Когда дверь НАТО на мгновение открылась, мы были на сто процентов готовы к нашему членству”, — сказал Луйк. ”В свете примеров российской агрессии несложно представить, что могло бы с нами случиться, если бы мы не были в НАТО”, — добавил Луйк.
Три года назад на саммите в Варшаве НАТО решило разместить в Эстонии, Латвии, Литве и Польше боевые группы союзников. Находящейся в Эстонии боевой группой руководит Великобритания, с которой нас объединяют многолетние исторические связи. Кроме того, начиная с весны 2017 года, в Эстонии служили военнослужащие Франции, Дании и Бельгии.
Для того, чтобы отметить 15-ю годовщину вступления Эстонии в НАТО и 70-летие со дня основания НАТО, с сегодняшнего дня и до четверга следующей недели на доме Стенбока будет при помощи подсветки изображен флаг НАТО.
В спортивном холле ”Калев” пройдет празднование 70-летия со дня основания НАТО и 15-й годовщины вступления Эстонии в НАТО, которое откроет премьер-министр Юри Ратас. Кроме того, выступят министр иностранных дел Свен Миксер, канцлер министерства обороны Кристьян Прикк, программный директор Отдела публичной дипломатии штаб-квартиры НАТО Эрик Повель и начальник главного штаба Кайтселийта Яак Меэ.