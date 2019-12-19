Эстония построит в Рижском заливе крупнейший морской ветропарк

19 декабря правительство одобрило строительство трех ветрогенераторных парков на море, самый крупный из проектов предполагает установку ветряков в Рижском заливе недалеко от эстонско-латвийской границы, передает rus.err.ee.
"Процесс начат. Однако на то, чтобы провести все исследования, потребуется время. Самое главное – достичь договоренности с различными ведомствами", – сказал министр экономики и коммуникаций Таави Аас.
Реализацией самого крупного из одобренных проектов займется дочка госконцерна Eesti Energia – Enefit Green. Проект планируется завершить в течение 10 лет.
Предельная мощность, которую сможет вырабатывать планируемая зеленая станция, достигает 1000 мегаватт, что сравнимо с половиной годовой потребления Эстонии. Парк, который будет расположен в 10 км к югу от острова Кихну, должен гарантировать минимум 7% от ежегодного потребления страны.
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