Эстония поможет ВОЗ бороться с пандемией COVID-19

”Сотрудничество с ВОЗ в сфере цифрового здравоохранения является знаковым для Эстонии. Это высокое признание нашего цифрового опыта и возможность внести свою лепту в модернизацию сферы здравоохранения в мировом масштабе”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”В разгар коронакризиса Эстония может предложить Всемирной организации здравоохранения свои лучшие наработки, чтобы ускорить надежное и достойное доверия движение информации между государствами. Мы имеем возможность вынести на международный уровень те принципы распределенной системы управления, на которых базируется весь успех эстонского цифрового государства. Крайне важно, что именно наш опыт поможет мировому сообществу быстрее выйти из вызванного COVID-19 кризиса экономики и здравоохранения”, — добавил он.

Подписание протокола о намерениях даст эстонским предпринимателям и научным организациям возможность начать работу над конкретными пилотными проектами.

В качестве первого проекта предприниматели начнут дигитализировать в глобальном масштабе желтый паспорт иммунизации, который можно будет использовать после появления вакцины от коронавируса. Желтый паспорт иммунизации обеспечит достойный доверия и прозрачный трансграничный обмен данными.

Одновременно начнется долгосрочное сотрудничество, направленное на использование X-road для глобального международного обмена данными в области здравоохранения. Благодаря этому ВОЗ и ее члены смогут создавать различные международные услуги.

Подготовка сотрудничества с ВОЗ началась еще в октябре 2019 года.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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