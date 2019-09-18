Эстония получила право присвоить имя планете

К настоящему времени астрономы открыли более 4000 экзопланет за пределами Солнечной системы. К столетию своего создания IAU предоставил каждой стране право выбрать название для одной из этих планет, а также присвоить имя звезде, вокруг которой она обращается.

Эстонии досталась открытая в 2008 году звезда под именем XO-4 и обращающаяся вокруг нее планета XO-4b.

«Масса планеты оценена в 1,4 массы Юпитера, а радиус — в 1,25 радиуса Юпитера. XO-4b расположена в 20 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, и совершает полный оборот вокруг звезды всего за 4,1 дня. Удаленная на 950 световых лет от Солнечной системы звезда находится в созвездии Рысь и не видна в небе невооруженным глазом», — говорится в сообщении.

Предложить свой вариант названия звезды и планеты можно до 30 сентября здесь. Итоговые названия выберут на конкурсной основе.