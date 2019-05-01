Эстония получила от Евросоюза инвестиций более чем на 10 млрд евро

С 2004 по 2020 год из структурных и инвестиционных фондов Евросоюза Эстонии было выделено или еще поступит 9,1 млрд евро. Кроме того, в 2014 году после экономического кризиса на основании так называемого плана Юнкера Эстонии были выделены дополнительные инвестиции в размере 1,3 млрд евро, сообщила Европейская комиссия в пресс-релизе.

С 2014 года из европейских структурных и инвестиционных фондов и посредством плана Юнкера в Эстонии поддержали 20 808 малых и средних предприятий. В рамках европейского инвестирования с 2014 года было построено 293 километра новых дорог, поддержано 2336 научных проекта и создано 20 070 новых рабочих мест.