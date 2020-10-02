Эстония получила награду Балтийской ассамблеи

Президент Балтийской ассамблеи и председатель делегации Эстонии Ааду Муст сказал, что ежегодная церемония вручения премий Балтийской ассамблеи дает нам замечательную возможность представить и оценить наилучшие достижения в области литературы, искусства и науки в Балтийских странах. ”Документальный фильм ”Мосты времени” — наилучший образец тесного и плодотворного сотрудничества трех стран”, — сказал Муст.

Премии Балтийской ассамблеи в области литературы была удостоена литовская поэтесса, романист и эссеист Бируте Йонушкайте за ее цикл романов „Maranta” и „Maestro”.

Награду Балтийской ассамблеи в области науки в этом году получил Робертс Эглитис из Латвии за свой цикл работ ”Теоретические прогнозы новых материалов сохранения и накопления энергии”.

Награда Балтийской ассамблеи включает в себя денежную премию, свидетельство и статуэтку.

В жюри входят заслуженные деятели искусства и эксперты из Латвии, Эстонии и Литвы.

Балтийская ассамблея присуждает награды в области литературы, искусства и науки с 1994 года. Цель наград — отметить наиболее значительные достижения в этих сферах, чтобы содействовать их развитию в Балтийских государствах. Ассамблея призвана создавать для Балтийских стран возможности для знакомства с достижениями друг друга, укреплять интерес к сохранению национальной идентичности и поощрять достижения в сфере литературы, искусства и науки. Таким образом, она содействует укреплению сотрудничества между Балтийскими государствами и стимулирует интерес их жителей к интеллектуальным ценностям и языкам балтийских народов.