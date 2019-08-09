Эстония полна добрых и отзывчивых людей: потерянный на пароме мишка вернулся в семью

Один из малышей, покидая теплоход забыл в игровой комнате любимую мягкую игрушку. Развернулась масштабная операция по поиску, которая к радости всех сторон завершилась благополучно - плюшевый мишка Пухх вернулся к своей хозяйке.

Все началось в среду, когда одна обеспокоенная мама написала в Facebook, что ее ребенок очень расстроен тем, что забыл на судне игрушку. "Ребенок в несчастье. Было бы здорово, если бы как-то получить обратно", - написала она.

В ответ участники группы Hiiumaa Heaks засыпали женщину советами, как следует действовать, обещали поискать мишку на пароме. Вмешались и члены экипажа парома, но поиски в районе игровой комнаты результата не дали. Кто-то даже пообещал несчастному ребенку отдать такого же самого медвежонка.

В конце концов один внимательный мужчина нашел немного потрепанного любимца в ресторане и даже вернул в семью. Хорошо то, что хорошо заканчивается!