Эстония подписала предварительное соглашение на закупку более миллиона доз вакцины от коронавируса

Европейская Комиссия от имени государств сообщества заключила с британской компанией AstraZeneca предварительное соглашение о покупке для стран ЕС 300 миллионов доз вакцины с провизией на покупку еще 100 миллионов.

"Это, конечно, редчайший случай, когда предварительные договоры о закупке заключаются еще до начала реального производства вакцины и до одобрения ее надзорными органами", — прокомментировал профессор Тартуского университета Андрес Меритс.

Первоначальный заказ Эстонии составляет 1 330 000 доз — по две на каждого вакцинируемого.

"В своем заказе мы исходим из того, что вакцинацию пройдет примерно половина населения Эстония. Так называемые группы риска — медицинские работники, люди, живущие в учреждениях социального попечения, и так далее. Это примерно 270 000. Опросы позволяют предположить, что число желающих добровольно пройти вакцинацию составит примерно 400 000",— отметил министр социальных дел Танель Кийк.

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