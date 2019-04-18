Эстония поднялась в индексе свободы прессы, но была раскритикована за вмешательство владельцев в автономию редакций

Согласно рапорту, журналисты в Эстонии работают в благоприятной среде, но из-за того, что новостные редакции испытывают все большее давление в связи с постоянным увеличением доли маркетингового и рекламного контента, автономия репортеров снижается.

”Один из двух руководителей крупнейших медиаконцернов, являющийся членом консервативной партии ”Отечество”, недавно стал объектом критики из-за вмешательства в работу редакции. Он лично нанял подходящих для себя работников и пропагандировал консервативное мировоззрение в приложении газеты, которое начало выходить непосредственно перед выборами в Рийгикогу”, говорится в рапорте.

Отчет намекает на Маргуса Линнамяэ и Postimees. Delfi и ранее писал об отношениях владельца Postimees Grupp Маргуса Линнамяэ с партией ”Отечество” и о рекламе взглядов партии в газете Postimees.

В рапорте также говорится о сложной ситуации с русской журналистикой Эстонии, так как несмотря на то, что треть населения Эстонии составляют русскоязычные жители и в крупных редакциях наряду с эстоноязычными каналами есть русскоязычные, они не могут конкурировать с российскими каналами (в основном телевизионными).

”Местные русские не восприимчивы к контенту эстонских редакций” — из отчета следует, что аудитория ETV+ по сравнению с транслируемыми в Эстонии российскими каналами остается очень маленькой. Авторы рапорта также подчеркивают, что самую престижную эстонскую премию Bonnier никогда не получал ни один русскоязычный журналист.