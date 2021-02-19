Эстония поднялась на второе место в Европе по уровню заражения коронавирусом

Если еще на прошлой неделе Эстонию опережали Португалия, Чехия, Испания и Словения, то теперь опережает одна лишь Чехия.

В таблице уровня заражения коронавирусом за последние 14 дней на 100 000 душ населения сейчас образовался следующий анти-ТОП:

Чехия 968,14 Эстония 698,96 Словения 620,70



Средний показатель по Европе составляет 305,80, то есть в Эстонии он более чем в два раза выше.

В Эстонии уровень заражения начал расти, когда пару недель назад было решено смягчить ограничения в двух регионах, где распространение коронавируса было на самом высоком уровне: в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. В уездах снова открыли места общественного питания, спа и водные центры, а также разрешили групповые тренировки.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!