Эстония поднялась на второе место в Европе по уровню заражения коронавирусом(8)
По показателю уровня заражения коронавирусом Эстония занимает в Европе уже второе место. На первом месте Чехия.
По показателю уровня заражения коронавирусом Эстония занимает в Европе уже второе место. На первом месте Чехия.
Если еще на прошлой неделе Эстонию опережали Португалия, Чехия, Испания и Словения, то теперь опережает одна лишь Чехия.
В таблице уровня заражения коронавирусом за последние 14 дней на 100 000 душ населения сейчас образовался следующий анти-ТОП:
Средний показатель по Европе составляет 305,80, то есть в Эстонии он более чем в два раза выше.
В Эстонии уровень заражения начал расти, когда пару недель назад было решено смягчить ограничения в двух регионах, где распространение коронавируса было на самом высоком уровне: в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. В уездах снова открыли места общественного питания, спа и водные центры, а также разрешили групповые тренировки.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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