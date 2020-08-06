Эстония подняла в Совбезе ООН вопрос об агрессии России против Грузии

По сообщению пресс-службы МИД ЭР, на официальном заседании Совбеза ООН совместно с США, Бельгией, Германией, Францией и Великобританией Эстония подняла вопрос об агрессии России против Грузии.
"На этой неделе исполняется 12 лет с начала агрессии России в Грузии. В Совете Безопасности мы посчитали важным привлечь внимание международного сообщества к тому, что агрессия России в Грузии никоим образом не утихла", — передает RusERR слова министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.
По словам министра, Россия продолжает попытки передвинуть границы и подорвать суверенитет своего соседа.
В своем выступлении Эстония призвала Россию незамедлительно выполнить призыв Генерального секретаря ООН к прекращению огня и уважать международное право.
"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по соглашениям от 12 августа и 8 сентября", — подчеркивается в совместном заявлении шести стран и выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии.
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