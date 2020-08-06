Эстония подняла в Совбезе ООН вопрос об агрессии России против Грузии

"На этой неделе исполняется 12 лет с начала агрессии России в Грузии. В Совете Безопасности мы посчитали важным привлечь внимание международного сообщества к тому, что агрессия России в Грузии никоим образом не утихла", — передает RusERR слова министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.

По словам министра, Россия продолжает попытки передвинуть границы и подорвать суверенитет своего соседа.

В своем выступлении Эстония призвала Россию незамедлительно выполнить призыв Генерального секретаря ООН к прекращению огня и уважать международное право.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по соглашениям от 12 августа и 8 сентября", — подчеркивается в совместном заявлении шести стран и выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии.