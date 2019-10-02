Эстония поддержит возможное вступление Албании в Евросоюз

Ратас и Мета обсудили также сотрудничество в ООН и взаимную поддержку кандидатур в международных организациях. Ратас поблагодарил Албанию за поддержку кандидатуры Эстонии на место непостоянного члена Совета безопасности ООН. Албания претендует на место непостоянного члена в 2022-2023 году.

На встрече речь шла также о сотрудничестве в cфере ИТ. Президент Мета интересовался опытом Эстонии в области создания э-государства и кибербезопасности. ”Наши эксперты осуществили уже целый ряд совместных с Албанией проектов, и мы готовы делиться опытом. Также эстонские предприятия заинтересованы в расширении деятельности на албанском рынке”, — отметил Юри Ратас.

В отношениях Эстонии и Албании, по словам премьер-министра, еще много пространства для развития. ”Определенно, неиспользованные возможности есть еще в сфере экономического сотрудничества и укрепления торговых связей, — сказал Ратас. — Кроме того, наши государства могли бы больше сотрудничать в сфере образования”.