Эстония поддержит возможное вступление Албании в Евросоюз

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул сегодня на встрече с впервые прибывшим в Эстонию с визитом президентом Албании Илиром Метой, что Эстония поддерживает продолжение расширения ЕС и открытие переговоров о присоединении с Албанией.
Эстония, по словам Ратаса, поддерживает политику открытых дверей и расширение Евросоюза на Западные Балканы. ”Албания успешно проводит реформы и преобразования на пути в ЕС. Эту работу необходимо продолжать, — сказал премьер-министр. — Эстония поддерживает открытие переговоров о присоединении Албании к ЕС”.
Эстонский премьер-министр и албанский президент также обсудили сотрудничество в сфере обороны. Албанские военные служат в рядах базирующихся в Латвии войск расширенного передового присутствия НАТО. ”Мы высоко ценим вклад Албании в обеспечение безопасности в нашем регионе. Присутствие союзнических войск показывает солидарность и решительность”, — сказал премьер-министр.
Ратас и Мета обсудили также сотрудничество в ООН и взаимную поддержку кандидатур в международных организациях. Ратас поблагодарил Албанию за поддержку кандидатуры Эстонии на место непостоянного члена Совета безопасности ООН. Албания претендует на место непостоянного члена в 2022-2023 году.
На встрече речь шла также о сотрудничестве в cфере ИТ. Президент Мета интересовался опытом Эстонии в области создания э-государства и кибербезопасности. ”Наши эксперты осуществили уже целый ряд совместных с Албанией проектов, и мы готовы делиться опытом. Также эстонские предприятия заинтересованы в расширении деятельности на албанском рынке”, — отметил Юри Ратас.
В отношениях Эстонии и Албании, по словам премьер-министра, еще много пространства для развития. ”Определенно, неиспользованные возможности есть еще в сфере экономического сотрудничества и укрепления торговых связей, — сказал Ратас. — Кроме того, наши государства могли бы больше сотрудничать в сфере образования”.
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