Эстония планирует открыть в этом году два новых посольства

Министерство иностранных дел предложило правительству в целях развития внешней торговли открыть в этом году посольства в Сингапуре и Южной Корее. Правительство может рассмотреть этот вопрос уже в четверг, 30 января, передает rus.err.ee.
Необходимые для открытия посольств средства поступят из выделенных Министерству иностранных дел денег на укрепление бизнес дипломатии.
Для Эстонии открытие посольства в Сеуле важно как с точки зрения развития двусторонних отношений с Республикой Корея, так и с точки зрения расширения отношений с азиатским регионом.
Одной из основных причин открытия посольства в Республике Сингапур является оживление экономических связей и поддержка выхода эстонских предпринимателей на рынок АСЕАН (Юго-Восточная Азия).
МИД считает необходимым углубить политические, дипломатические и отраслевые отношения со страной, которая является одним из важнейших экономических и политических центров в регионе.
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