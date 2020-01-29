Эстония планирует открыть в этом году два новых посольства

Необходимые для открытия посольств средства поступят из выделенных Министерству иностранных дел денег на укрепление бизнес дипломатии.

Для Эстонии открытие посольства в Сеуле важно как с точки зрения развития двусторонних отношений с Республикой Корея, так и с точки зрения расширения отношений с азиатским регионом.

Одной из основных причин открытия посольства в Республике Сингапур является оживление экономических связей и поддержка выхода эстонских предпринимателей на рынок АСЕАН (Юго-Восточная Азия).

МИД считает необходимым углубить политические, дипломатические и отраслевые отношения со страной, которая является одним из важнейших экономических и политических центров в регионе.