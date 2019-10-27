Эстония перешла на зимнее время. Вы за перевод часов? Опрос RusDelfi

Если вы по каким-то причинам забыли, что с 27 октября в Эстонии наступило зимнее время, не беда - завтра вы просто придёте на работу на час раньше, чем ваши коллеги. Кстати, если у вас есть родственники или друзья в России, то помните, там часы не переводят, поэтому с Москвой и Санкт-Петербургом у Таллинна теперь час разницы.

Евросоюз давно уже обсуждает отказ от перевода стрелок - на здоровье это влияет негативно (доказано не только британскими учеными), а польза по экономии электроэнергии умозрительна. Однако есть проблема: страны никак не могут договориться, в каком времени оставаться: в зимнем или в летнем. Основная характеристика зимнего времени - чуть раньше светает, чуть раньше темнеет. В летнее время все наоборот.

RusDelfi интересуется у своих читателей, а вы за перевод стрелок или против. И если против, то за какое именно время вы выступаете?