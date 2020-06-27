Эстония передала Украине средства для защиты от коронавируса

Эстония доставила медицинские средства для защиты от коронавируса в Украину, Грузию, Черногорию и Северную Македонию.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО.
Украина получила 1500 бутылок с жидкостью для дезинфекции рук и еще 1000 литров дезинфицирующего средства для обработки поверхностей в больницах.
Другие страны также получили дезинфицирующие средства, комплекты постельного белья и матрасы для больниц.
"Они были предоставлены через Европейский механизм гражданской защиты и в тесных консультациях с евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия, который является основным механизмом реагирования НАТО на стихийные бедствия", - говорится в сообщении Альянса.
Центр работает круглосуточно, координируя запросы союзников и партнеров НАТО, а также предложения помощи в преодолении последствий крупных кризисов, таких как пандемия COVID-19.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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