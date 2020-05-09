Эстония отзывает свою подпись под Актом о капитуляции нацистской Германии. Это шутка от "Панорамы"

"Парламент Эстонии проголосовал за аннулирование подписи руководителей Эстонской ССР под Актом о безоговорочной капитуляции Третьего рейха, подписанным 9 мая 1945 года. По мнению парламентариев, руководство республики превысило свои полномочия, подписав документ без проведения всенародного референдума", — пишет "Панорама".

Далее в новости описывается процедура "отзыва голоса", которую инициирует "депутат от партии ”Блок Джорджа Сороса” Адам Ильвес".

Издание "Панорама" специализируется на фэйковых юмористических новостях. Так, например, оно опубликовало новости о том, что 2 декабря 2019 года умер трезвый двойник Бориса Ельцина, Финляндия извинилась за нападениие на СССР, а томские полицейские пытались этапировать полтергеста. Издание уже обращало внимание на Эстонию. Так в декабре на сайте "Панорамы" была опубликована история эстонского пограничника, которого ветер перенес на территорию России. Новости издания неоднократно принимались за факты и перепечатывались различными средствами массовой информации в России и других странах.

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