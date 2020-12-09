Эстония отправит в следующем году на военные операции до 175 военнослужащих Сил обороны

”Эстония — надежный союзник, который уже 25 лет участвует в международных военных операциях. Наше успешное действие в операциях стало узнаваемой визитной карточкой нашей страны. Следующий год будет особенным, поскольку мы готовы отправить в Ирак военнослужащих Кайтселийт. С одной стороны, такой шаг позволит укрепить союзнические отношения, с другой стороны даст возможность кайтселийтчикам получить опыт в международной военной операции”, — сказал министр обороны Юри Луйк.

В начале этого года Дания, которая со следующего года станет ведущей страной учебной миссии НАТО, обратилась с просьбой к Эстонии, Латвии и Литве принять участие в учебной миссии с группой военной охраны в Ираке. Задача группы — обеспечить военную охрану и безопасность учебной миссии НАТО в Багдаде. Планируемая служба кайтселийтчиков в Ираке продлится с июня по декабрь 2021 года. Группа кайтселийтчиков в составе 40 человек с декабря проходит подготовку к предстоящей миссии.

Ранее подразделения Кайтселийт участвовали в 2005 году в миротворческой операции в Боснии и Герцеговине под руководством Европейского Союза и с 2007 по 2010 год в миротворческой операции под командованием НАТО в Косово (Kosovo Force, KFOR).

В следующем году Эстония продолжит участие в операции ”Бархан” в Мали под руководством Франции, выделив взвод и группу спецназа для целевого подразделения ”Такуба”. Кроме того, эстонские штабные офицеры будут задействованы в миротворческой миссии ООН и учебной миссии Европейского Союза. Стабильность в африканском регионе Сахель играет важную роль в укреплении европейской безопасности, в частности в борьбе с терроризмом. В 2021 году Франция присоединится к базирующейся в Тапа боевой группе НАТО с 12-месячной ротацией под командованием Великобритании.

Эстония примет участие в учебно-консультативной миссии НАТО ”Решительная поддержка” (Resolute Support) в Афганистане, отправив до 46 военнослужащих. Миссия НАТО ставит своими задачами консультирование и подготовку афганских сил безопасности с целью оказания им поддержки в борьбе с терроризмом. Эстония внимательно следит за внутренним мирным процессом в Афганистане и исходит в своей деятельности из принципа, что союзные войска вместе вошли в Афганистан и все союзники уходят также вместе.