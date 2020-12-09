Эстония отправит в следующем году на военные операции до 175 военнослужащих Сил обороны

В проводимой США операции ”Непоколебимая решимость” (Inherent Resolve) в Ираке Эстония планирует продолжить участие, выделив до десяти военнослужащих. Размер мандата, выданного Рийгикогу, оставляет возможность при необходимости расширить свое участие, чтобы поддержать стратегического партнера Эстонии — США.
Ранее Рийгикогу предоставил Силам обороны мандат на участие в международной операции Sentinel в Бахрейне под руководством США. Участвуя в операции, Эстония вносит свой вклад в стабильность и безопасность ближневосточного региона. В настоящее время ведутся дипломатические переговоры с Бахрейном об участии в операции.
Кроме того, в следующем году предусматривается выделение в общей сложности до 200 военнослужащих для участия в различных военных операциях в рамках инициативы по обеспечению готовности НАТО (NRI), включая бронетанковую роту и элемент поддержки, и до 70 военнослужащих силам быстрого реагирования НАТО (NRF), включая подразделение спецопераций, штабных офицеров и группу саперов, а также до 24 военнослужащих для операций объединенных экспедиционных сил Великобритании (JEF). Поскольку речь идет о подразделениях постоянной боевой готовности, в этот период военнослужащие Сил обороны будут дислоцироваться в Эстонии.
В остальных операциях Эстония продолжит участие большей частью в прежнем объеме. Таким образом, Эстония вносит свой вклад в операции ООН (UNIFIL в Ливане, UNTSO на Ближнем Востоке, MINUSMA в Мали), НАТО (”Миссия решительной поддержки” в Афганистане, NMI в Ираке), Европейского Союза (EUTM в Мали, EUNAVFOR Med/Irini в Средиземном море), в военные операции под руководством США ”Непоколебимая решимость” и Sentinel, а также во французскую антитеррористическую операцию ”Бархан” в Мали.
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