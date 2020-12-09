09.12.2020, 11:33

Эстония отправит в следующем году на военные операции до 175 военнослужащих Сил обороны

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Эстония отправит в следующем году на военные операции до 175 военнослужащих Сил обороны
Foto: Mikk Mihkel Vaabel

Вчера вечером Рийгикогу во втором чтении принял проекты Министерства обороны, которые позволят Эстонии в следующем году участвовать в международных военных операциях, выделив до 175 военнослужащих, и в подразделениях постоянной боевой готовности почти с 300 военнослужащими. Эстония готова отправить в Ирак группу военной охраны, сформированную на базе Кайтселийта.

”Эстония — надежный союзник, который уже 25 лет участвует в международных военных операциях. Наше успешное действие в операциях стало узнаваемой визитной карточкой нашей страны. Следующий год будет особенным, поскольку мы готовы отправить в Ирак военнослужащих Кайтселийт. С одной стороны, такой шаг позволит укрепить союзнические отношения, с другой стороны даст возможность кайтселийтчикам получить опыт в международной военной операции”, — сказал министр обороны Юри Луйк.

В начале этого года Дания, которая со следующего года станет ведущей страной учебной миссии НАТО, обратилась с просьбой к Эстонии, Латвии и Литве принять участие в учебной миссии с группой военной охраны в Ираке. Задача группы — обеспечить военную охрану и безопасность учебной миссии НАТО в Багдаде. Планируемая служба кайтселийтчиков в Ираке продлится с июня по декабрь 2021 года. Группа кайтселийтчиков в составе 40 человек с декабря проходит подготовку к предстоящей миссии.

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Ранее подразделения Кайтселийт участвовали в 2005 году в миротворческой операции в Боснии и Герцеговине под руководством Европейского Союза и с 2007 по 2010 год в миротворческой операции под командованием НАТО в Косово (Kosovo Force, KFOR).

В следующем году Эстония продолжит участие в операции ”Бархан” в Мали под руководством Франции, выделив взвод и группу спецназа для целевого подразделения ”Такуба”. Кроме того, эстонские штабные офицеры будут задействованы в миротворческой миссии ООН и учебной миссии Европейского Союза. Стабильность в африканском регионе Сахель играет важную роль в укреплении европейской безопасности, в частности в борьбе с терроризмом. В 2021 году Франция присоединится к базирующейся в Тапа боевой группе НАТО с 12-месячной ротацией под командованием Великобритании.

Эстония примет участие в учебно-консультативной миссии НАТО ”Решительная поддержка” (Resolute Support) в Афганистане, отправив до 46 военнослужащих. Миссия НАТО ставит своими задачами консультирование и подготовку афганских сил безопасности с целью оказания им поддержки в борьбе с терроризмом. Эстония внимательно следит за внутренним мирным процессом в Афганистане и исходит в своей деятельности из принципа, что союзные войска вместе вошли в Афганистан и все союзники уходят также вместе.

В проводимой США операции ”Непоколебимая решимость” (Inherent Resolve) в Ираке Эстония планирует продолжить участие, выделив до десяти военнослужащих. Размер мандата, выданного Рийгикогу, оставляет возможность при необходимости расширить свое участие, чтобы поддержать стратегического партнера Эстонии — США.
Ранее Рийгикогу предоставил Силам обороны мандат на участие в международной операции Sentinel в Бахрейне под руководством США. Участвуя в операции, Эстония вносит свой вклад в стабильность и безопасность ближневосточного региона. В настоящее время ведутся дипломатические переговоры с Бахрейном об участии в операции.

Кроме того, в следующем году предусматривается выделение в общей сложности до 200 военнослужащих для участия в различных военных операциях в рамках инициативы по обеспечению готовности НАТО (NRI), включая бронетанковую роту и элемент поддержки, и до 70 военнослужащих силам быстрого реагирования НАТО (NRF), включая подразделение спецопераций, штабных офицеров и группу саперов, а также до 24 военнослужащих для операций объединенных экспедиционных сил Великобритании (JEF). Поскольку речь идет о подразделениях постоянной боевой готовности, в этот период военнослужащие Сил обороны будут дислоцироваться в Эстонии.

В остальных операциях Эстония продолжит участие большей частью в прежнем объеме. Таким образом, Эстония вносит свой вклад в операции ООН (UNIFIL в Ливане, UNTSO на Ближнем Востоке, MINUSMA в Мали), НАТО (”Миссия решительной поддержки” в Афганистане, NMI в Ираке), Европейского Союза (EUTM в Мали, EUNAVFOR Med/Irini в Средиземном море), в военные операции под руководством США ”Непоколебимая решимость” и Sentinel, а также во французскую антитеррористическую операцию ”Бархан” в Мали.

Как и в предыдущие годы, правительство получило мандат на возможное первое и безотлагательное участие в международной военной операции под эгидой НАТО или ее государства-члена, Европейского Союза или ООН, предоставив до 50 военнослужащих.

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