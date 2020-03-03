Эстония отправит в Грецию два патрульных катера и 20 пограничников

"По оценке Frontex (Европейского агентства по контролю внешних границ), в более эффективной охране нуждается именно морская граница, и Эстония готова направить в помощь Греции один дополнительный патрульный катер с экипажем из четырех человек, а также продлить срок пребывания в регионе патрульного катера, который осуществляет там охрану границы в настоящее время", — сообщил во вторник министр внутренних дел Эстонии Март Хельме после совещания в министерстве и добавил: "Кроме того, Эстония готова командировать в регион 20 экспертов для поддержки Греции в охране внешней границы [ЕС]".

Frontex приняло в понедельник решение направить в Грецию экстренную помощь для усиления охраны границы, попросив государства-члены ЕС предоставить для этого пограничников и оснащение.

Гендиректор Департамента полиции и погранохраны Элмар Вахер сообщил, что с учетом складывающейся в Греции ситуации ведомство внесло предложение направить помощь в максимально возможном для Эстонии объеме: согласно постановлению ЕС по Frontex, вклад Эстонии в резерв быстрого реагирования составляет 18 пограничников, т.е. Эстония предложила направить помощь в большем объеме, чем предусмотрено этим постановлением.