Эстония отправит для поддержки Украины в страну 2400 пистолетов

По словам министра обороны Юри Луйка, Эстония последовательно и твердо поддерживает Украину — суверенитет и территориальная целостность страны должны быть восстановлены.

”Продолжающаяся агрессия России в Крыму и на востоке Украины неприемлема и оказывает более широкое влияние на безопасность всей Европы”, — сказал министр обороны Луйк. ”Этой поставкой мы поддерживаем нашего союзника, который уже шестой год ведет войну”, — сказал он.

Луйк отметил, что в дополнение к политической поддержке и помощи в развитии важно оказывать реальную поддержку независимой обороноспособности Украины. ”Помимо предоставления в дар оружия, Эстония поддерживает Украину в подготовке спецназа и в области военной медицины, а также делится опытом в области территориальной защиты и киберзащиты”, — сказал он.

Луйк подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в стране, Украина продолжает претворять в жизнь важные реформы, что является очень примечательным.

Начальник службы вооружений Сил обороны майор Ристо Пяртель сказал, что Cилы обороны Эстонии смогли передать свое оружие, потому что они перешли на стандартные калибры НАТО. ””Макаров” благодаря своей конструкции компактен, надежен и прост в использовании и определенно добавит важный компонент в вооружение украинцев”, — добавил начальник службы вооружений Пяртель.

Оружие будет отправлено по просьбе Украины, и его примет там армия.

Транспортные расходы в размере почти 7000 евро будет нести Эстония.