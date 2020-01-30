Эстония отметит 100-летие Тартуского мирного договора

Мирный договор, обеспечивший государственную независимость Эстонской республики, был подписан с Советской Россией в 00:45 ночью на 2 февраля 1920 года.

”С подписанием Тартуского мирного договора молодая Эстонская республика 100 лет назад обрела свою независимость”, — сказал руководитель команды организаторов ”100 лет Эстонской республике” Яанус Рохумаа. ”Ровно через сто лет после подписания мирного договора ночным представлением на Ратушной площади Тарту мы чтим память тех смелых людей, которые добились свободной и независимой Эстонии”.

Спектакль ”100 лет Тартускому миру”, основанный на тексте Тартуского мирного договора, поставит театр ”Черный ящик”. Представление состоится 2 февраля с 00:15до 00:45 на Ратушной площади Тарту.

”Содержание представления говорит о самом документе, мы выделяем точные слова, которые в нем написаны и мы слушаем, как они звучат сегодня”, — сказала режиссер ночного представления Кайя Маарит Калвет.

В целом, более 100 мероприятий отмечают 100-летие Тартуского мирного договора по всей Эстонии. 100-летие Тартуского мирного договора и 100-летие Эстонской Республики можно найти: www.EV100.ee и www.tartu.ee/et/tarturahu100.