Эстония осудила отравления Алексея Навального в Совбезе ООН

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, применение химического оружия должно иметь серьезные последствия, передает rus.err.ee.

"Виновные в этом нападении должны быть наказаны. Необходимо независимое международное расследование с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия", — заявил Рейнсалу и призвал Россию к сотрудничеству.

В своем выступлении Эстония также упомянула дело Скрипалей в 2018 году, которое также обсуждалось в Совете безопасности. "К сожалению, это не первый случай, когда Новичок используется против людей, которых Россия считает врагами", — сказал постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

На встрече несколько других членов Совета Безопасности также осудили случившееся с Навальным.