Эстония осудила отравления Алексея Навального в Совбезе ООН

На открытом заседании Совета Безопасности ООН по химическому оружию Эстония осудила нападение на лидера российской оппозиции Алексея Навального с применением нейротоксического препарата группы "Новичок".
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, применение химического оружия должно иметь серьезные последствия, передает rus.err.ee.
"Виновные в этом нападении должны быть наказаны. Необходимо независимое международное расследование с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия", — заявил Рейнсалу и призвал Россию к сотрудничеству.
В своем выступлении Эстония также упомянула дело Скрипалей в 2018 году, которое также обсуждалось в Совете безопасности. "К сожалению, это не первый случай, когда Новичок используется против людей, которых Россия считает врагами", — сказал постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.
На встрече несколько других членов Совета Безопасности также осудили случившееся с Навальным.
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